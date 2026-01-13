Haberler

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 140 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi birçok ağır suçla ilgili şüpheliler tespit edildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 140 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
