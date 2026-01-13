Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 140 kişi yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.