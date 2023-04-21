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DİYARBAKIR'DA OLUŞAN HORTUM KAMERADA

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde dün oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Diyarbakır'da dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde ve ilçelerde birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken, kırsal kesimde de sağanakla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Bismil ilçesi kırsalında sağanak ve şiddetli rüzgarla birlikte hortum da oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortum bir süre sonra kayboldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler

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