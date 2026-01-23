Haberler

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarında çalışmalara bir gün ara verildi

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin çalışmaları 1 gün süreyle durduruldu. Valilik, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinde çalışmalara yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıkların değerlendirildiği ifade edildi.

Bu nedenle il genelinde hizmet veren özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreş ve gündüz bakımevlerinin çalışmalarına 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca çocuğu kreş ve gündüz bakımevlerine giden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
