Diyarbakır'da ölümlü silahlı kavgaya 1 tutuklama - Haberler

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs günü Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Kıraathanede aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erhan Büyükkaya (42) kurtarılamadı.

Erhan Büyükkaya'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi. Diğer yaralılarının hastanedeki tedavileri sürüyor.