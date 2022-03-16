Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi - Haberler

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Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi

AA - Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası gerçekleştirildi.

Bağlar Belediyesi kapalı spor salonunda düzenlenen müsabakalara, 30 okuldan 150 kız ve 160 erkek olmak üzere 310 sporcu katıldı.

Kategorilerinde birinci olanlar Diyarbakır'ı bölge grup müsabakalarında temsil edecek.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ödül törenine katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kategorilerinde ilk 4 sırayı alan sporculara madalyalarını takdim etti.

Gençlerin sporla buluşmasının kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Beyoğlu, "Sizi mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Tüm imkanlarımızla hizmetinizdeyiz." dedi.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, okullar, Beyoğlu, Bağlar, Güncel, Haberler

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