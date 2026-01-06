Haberler

Diyarbakır'da Okulda Yangın Çıktı: Öğrenciler Tahliye Edildi

Diyarbakır'da Okulda Yangın Çıktı: Öğrenciler Tahliye Edildi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcımın çatıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kırsal mahalledeki bir okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcımın çatıya sıçramasıyla yangın çıktı. Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Bozçalı Mahallesi'ndeki okulda öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, okulda yakılan sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Durumu fark eden görevliler öğrencileri okuldan çıkararak güvenli bölgeye aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
