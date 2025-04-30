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Diyarbakır'da Okul Zehirlenmesi: 53 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da Okul Zehirlenmesi: 53 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
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Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si taburcu edildi, 6 öğrencinin tedavisi devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki okulda dün zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 53 öğrenciden 47'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Güleçoba Aşikan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerden 57'si dün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı.

Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına alınan öğrencilerden 47'si taburcu edildi, diğer 6 öğrencinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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