Haberler

Diyarbakır'da Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Diyarbakır'da Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da okul servis sürücüleri için trafik güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitime 313 servis sürücüsü katıldı ve hız kurallarına uyum, emniyet kemeri kullanımı gibi önemli konular işlendi.

Diyarbakır'da okul servis sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Diyarbakır Öğretmenevi'nde "Okul Servis Araç Sürücüleri için Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

Hız kurallarına uyulmasının önemi, emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme-bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı eğitime 313 okul servisi sürücüsü katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı

Atlantik'te yakalanan en büyük beyaz köpekbalığı bilim dünyasını şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.