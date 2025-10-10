Diyarbakır'da Okul Servis Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi

Diyarbakır'da okul servis sürücülerine yönelik eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Sur İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Diyarbakır Öğretmenevi'nde "Okul Servis Araç Sürücüleri için Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi.

Hız kurallarına uyulmasının önemi, emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi, öğrenci indirme-bindirme kuralları, genel trafik güvenliği kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususların anlatıldığı eğitime 313 okul servisi sürücüsü katıldı.