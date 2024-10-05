Diyarbakır'da Öğrenciler için Müzik Etkinliği Düzenlendi
Diyarbakır'da Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen müzik etkinliğinde okul müdürü Ejder Demirhan gitar çaldı ve öğrencilerle birlikte şarkı söyledi. Velilerin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.
DİYARBAKIR'da, Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte okul müdürü Ejder Demirhan gitar çaldı, öğrenciler şarkı söyledi.
Yenişehir ilçesi Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda, öğrenciler için müzik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Okul Müdürü Ejder Demirhan gitar çaldı, öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi. Veliler tarafından da büyük ilgiyle izlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,