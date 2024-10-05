Diyarbakır'da Öğrenciler için Müzik Etkinliği Düzenlendi

DİYARBAKIR'da, Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte okul müdürü Ejder Demirhan gitar çaldı, öğrenciler şarkı söyledi.

Yenişehir ilçesi Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi İlkokulu'nda, öğrenciler için müzik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Okul Müdürü Ejder Demirhan gitar çaldı, öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi. Veliler tarafından da büyük ilgiyle izlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,