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Diyarbakır'da Okul Lavabosuna Dökülen Cıva Temizlendi

Diyarbakır'da Okul Lavabosuna Dökülen Cıva Temizlendi
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir ortaokulda, öğrencinin dışarıdan getirdiği cıvayı lavaboya dökmesi sonucu AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan temizlik ve havalandırma çalışmalarıyla cıvanın seviyesinin risksiz olduğu belirlendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.

Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü.

Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.

Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.

Tedbiren söz konusu maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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