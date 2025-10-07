Diyarbakır'da Okul Kantinlerine Fiyat Etiketi Denetimi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde "fiyat etiketi" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin fiyatları açık ve doğru şekilde görebilmeleri amacıyla okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.

Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerinin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve satışa sunulan ürünlerde haksız fiyat artışı bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, kantin işletmecilerine de "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" hakkında bilgilendirme yaptı, eksiklik tespit edilen yerlerde uyarıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, denetimlerle amaçlarının öğrencilerin ve velilerin alışveriş yaparken fiyat farklarını görebilmeleri ve böylelikle bilinçli tercihlerde bulunabilmeleri olduğunu belirterek, "Okul kantinlerinde yürüttüğümüz bu denetimleri yıl boyunca sürdüreceğiz. Velilerimizin de gördükleri olumsuzlukları bize bildirmeleri büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların okul kantinlerinde veya diğer satış noktalarında karşılaştıkları olumsuzlukları Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirebilecekleri anımsatıldı.