Diyarbakır'da Öğretmene Veli Saldırısı: Kadın Gözaltında

Diyarbakır'da Hürriyet İlkokulu'nda bir öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırırken velisi tarafından saldırıya uğradı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve velinin gözaltına alındığı bildirildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da ilkokul öğretmeni R.S.'ye saldıran kadın veli gözaltına alındı. Kadın öğretmenin saldırıya uğradığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda dün meydana gelen olayda, nöbetçi öğretmen R.S, kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Bu sırada boğazında tırnak izi olduğunu fark eden öğrencilerden biri durumu ailesine anlattı.

Okula gelen öğrencinin annesi, öğretmen R.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine velinin, öğretmen R.S'ye tokat atıp, tehdit ettiği iddia edildi.

Saldırının ardından öğretmen R.S'nin şikayeti üzerine veli gözaltına alındı.

Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
