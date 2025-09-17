Diyarbakır'da Öğretmene Şiddet: 2 Saldırgan Gözaltında

'ŞU AN 2 SALDIRGAN GÖZALTINDA'

Diyarbakır'da öğretmen R.S.'nin okulda uğradığı saldırı ile ilgili Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, açıklama yaptı. Tekdemir, olayla ilgili 1 kadının daha gözaltına alındığını belirterek, "Dün maalesef nöbetçi öğretmenimiz, 2 velinin şiddetine maruz kaldı. Hiçbir şekilde şiddetin gerekçesi olamaz. Bütün gününü ve emeğini çocuklara ayıran bir öğretmene şiddet asla kabul edilemez. Şu an 2 saldırgan gözaltında. Olayı gerçekleştiren 2 şahıs mevcut. Biz öğretmene yönelen her türlü şiddeti kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişiler de gerekli cezayı alacaklardır" dedi.

'ÖĞRETMENİMİZ, GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR'

Tekdemir, "Öğretmenimiz orada görevini yaparken, aralarında tartışma çıkan 2 öğrenciyi ayırdığı sırada, velilerin olayın içeriğini bilmeden öğretmenimize müdahale ediyor. Öğretmenimiz de adli olay, çocuklar da yaralama olmasın ve olay büyümesin diye çocukları ayırıyor. Burada öğretmenimiz, görevini yerine getirmiştir. Veliler de olayı bambaşka bir yöne çekmiştir. Velilerimiz, okullarımıza güvensinler ve inansınlar. Hiçbir öğretmen, eğitim verdiği öğrenciyi kendi evladından ayıramaz" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,