Haberler

Diyarbakır'da Öğretmene Saldırı: Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iki öğrenci velisi, çocuklarını darbettiği iddiasıyla öğretmene fiili ve sözlü saldırıda bulundu. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da 2 velinin bir öğretmene fiili ve sözlü saldırıda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda 16 Eylül'de 2 öğrenci velisinin, çocuklarını darbettiği iddiasıyla öğretmen R.S'ye fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu belirtildi.

Okul idaresi ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucu, adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı, öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adli süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Netanyahu istedi; Mesut Yılmaz, Erdoğan'dan çekinip vermedi! İşte o Siloam Yazıtı'nın önemi

Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'dan çekinip Netanyahu'ya veremediği taş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.