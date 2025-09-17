Diyarbakır'da Öğretmene Saldırı: Soruşturma Başlatıldı

Diyarbakır'da 2 velinin bir öğretmene fiili ve sözlü saldırıda bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulu'nda 16 Eylül'de 2 öğrenci velisinin, çocuklarını darbettiği iddiasıyla öğretmen R.S'ye fiili ve sözlü saldırıda bulunduğu belirtildi.

Okul idaresi ve diğer öğretmenlerin araya girmesiyle olayın büyümesine engel olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakit geçirmeden güvenlik kuvvetlerine gerekli bildirimde bulunulmuştur. Okul idaresi tarafından olayın araştırılması sonucu, adı geçen öğretmenin kavga eden iki öğrenciyi ayırdığı, öğretmen tarafından öğrencilere şiddet uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili Diyarbakır Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış olup, adli süreç İl Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilecektir."