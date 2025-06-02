Diyarbakır'da Öğrenciye Çevre Duyarlılığı Ödülü

Diyarbakır'da Öğrenciye Çevre Duyarlılığı Ödülü
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen sosyal deneyde, çöpü toplayan Emine Burak adlı öğrenciye tablet ödülü verildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir okulda öğrencilerin çevre duyarlılığına ilişkin yapılan sosyal deneyde yerdeki çöpü kaldıran öğrenciye ödül verildi.

Eğil Belediyesince hayata geçirilen "Eğil İçin El Ele Projesi" kapsamında Nebi Elyasa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin çevre temizliği duyarlılığına ilişkin sosyal deney yapıldı.

Bu kapsamda, okul kapısının önüne sembolik çöp bırakılarak, öğrencilerin çöpe karşı tepkisi okulun güvenlik kamerasından takip edildi.

Öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Emine Burak, yerdeki çöpü alarak, çöp kutusuna attı.

Burak'a çevreye karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu tarafından tablet hediye edildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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