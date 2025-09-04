Diyarbakır'da Öğrencilere ve Hükümlülere Trafik Eğitimi Verildi

Diyarbakır'da öğrenci ve hükümlülere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Yenişehir Sosyal Hizmetler Okul Destek Projesi" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda trafik eğitimi verildi.

Ekipler, "Trafik Kazası Risklerinin Azaltılması" konusunda 20 öğrenci ve velisini bilgilendirdi.

Öte yandan Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile koordineli yürütülen toplumsal yaşantıya uyum çalışmaları kapsamında 40 hükümlü de "Karayollarında Trafik Güvenliği" eğitimi aldı.