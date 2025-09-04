Haberler

Diyarbakır'da Öğrencilere ve Hükümlülere Trafik Eğitimi Verildi

Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen trafik eğitimi programında 20 öğrenci ve velisine, ayrıca 40 hükümlüye 'Karayollarında Trafik Güvenliği' ile ilgili eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Yenişehir Sosyal Hizmetler Okul Destek Projesi" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda trafik eğitimi verildi.

Ekipler, "Trafik Kazası Risklerinin Azaltılması" konusunda 20 öğrenci ve velisini bilgilendirdi.

Öte yandan Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile koordineli yürütülen toplumsal yaşantıya uyum çalışmaları kapsamında 40 hükümlü de "Karayollarında Trafik Güvenliği" eğitimi aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
