Diyarbakır'da Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Yardımı

Diyarbakır'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları devlet yurdunun yemekhanesinde fazla hazırlanan yemekleri her gün komşu ailelere ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlardaki yemekhanelerde çıkan yemeklerin israf olmaması ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunun pekiştirilmesi amacıyla 4 yıl önce "Komşum Projesi"ni hayata geçirdi.

Diyarbakır'da da İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu, Süleyman Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu, Selahattin Eyyubi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu ve Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda uygulanan proje kapsamında tüketilmeyen fazla yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından özenle paketlenip yurtlara ait araçlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Gönüllü öğrenciler, yaklaşık 100 aileye her gün sıcak yemek teslim ediyor.

"Yemeğin çöpe gitmeyeceğinden eminim"

Projede gönüllü olarak yer alan Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esma Dicle, AA muhabirine, projeye katkı sunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Yurda kayıt yaptırdığı ilk günden bu yana projede gönüllü olarak görev aldığını ifade eden Dicle, arkadaşlarıyla ekip halinde yurtta hazırlanan fazla yemekleri komşu ailelerin evine götürdüklerini belirtti.

Dicle, "Örneğin yurdumuzda bugün 90 kişilik yemek çıktı ama 10 arkadaşımız yemekten istifade etmemiş. Bu kalan yemeklerimizi israfı da önlemek için ihtiyacı olan ailelerle paylaşıyoruz. Bugün dışarıda yemek yemişsem payıma düşen yemeğin o gün çöpe gitmeyeceğinden eminim. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

Aynı fakültede 3. sınıf öğrencisi Gamze Bilici de fazla yemekleri komşu ailelere ulaştırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, projenin hem yardımlaşmadaki hem de israfın önlenmesindeki önemine işaret etti.

"Bu yemekler komşularımıza gidiyor"

İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Fatma Kesici Aktan ise bakanlığın projesinin kentte 4 yurtta uygulandığını belirtti.

"Projenin amacı, fazla olan yemekleri komşu ailelerimize dağıtmak, öğrencilerimize de bu sorumluluğu aşılamaktır." diyen Aktan, "Bu yemekler komşularımıza gidiyor. Yemekler sadece komşularımıza da değil, aynı zamanda görevde olan bir taksi şoförüne, bir hastanedeki bekçiye de ulaştırılıyor. Herkes bu projeden yararlanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Aktan, yemek listelerinin bakanlık tarafından gönderildiğini belirterek, "Her ay il komisyonu kurularak bütün yurt müdürleriyle diyetisyenlerin katılımıyla menü oluşturuluyor. Yemekler, kalori hesabı yapılarak genel müdürlük tarafından belirleniyor." şeklinde konuştu.