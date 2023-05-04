Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da öğrenciler 'Şahidimiz Anadolu' adlı oyunu izledi

Diyarbakır'da öğrenciler "Şahidimiz Anadolu" adlı oyunu izledi

Güncel Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören bilgievi öğrencileri, "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyununu izledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim gören bilgievi öğrencileri, "Şahidimiz Anadolu" adlı tiyatro oyununu izledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı öğrenciler için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Merkez ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi öğrencileri, düzenlenen etkinlikle Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında ücretsiz sahnelenen "Şahidimiz Anadolu" adlı oyunu izledi.

Murat Kocacık tarafından hazırlanan ve yönetilen oyun, 1071'den günümüze kadar geçen sürede merhamet, adalet ve dayanışma gibi erdemler penceresinden bakarak Mevlana, Yunus Emre, Şems-i Tebrizi, Fatih Sultan Mehmet ve daha nice değerlere vurgu yapan, birlik ve beraberliğin bilincini öne çıkarıyor.

Öğrenciler, izledikleri oyundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Damlanur Teyhun - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title