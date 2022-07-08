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Diyarbakır'da öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da öğrenciler geri dönüşüm tesisini gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler doğa ve çevre bilincinin gelişmesi için geri dönüşüm fabrikasını gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler doğa ve çevre bilincinin gelişmesi için geri dönüşüm fabrikasını gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yaz okullarında eğitimlerine ve sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden bilgievi öğrencileri için etkinlikler düzenleniyor.

Çevre mühendisleri eşliğinde geri dönüşüm tesisini gezen öğrenciler, evsel atıkların ayrıştırılma aşamalarını öğrendi.

Toplanan atıkların, tesise girişinden hammadde olarak kullanılıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini yerinde gören öğrenciler, geri dönüşüm sayesinde atıklardan ekonomiye katkı konusunda da bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler, kağıt, cam, plastik, metal ve daha birçok ürünün toplanıp geri dönüşümleriyle ilgili bilmedikleri ve merak ettikleri konuları öğrenme imkanı buldu.

Geri dönüşüm tesisleri gezisinin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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