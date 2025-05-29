Diyarbakır'da Öğrenciler Geri Dönüşüm İçin Test Kağıtlarını Teslim Etti

Diyarbakır'da Öğrenciler Geri Dönüşüm İçin Test Kağıtlarını Teslim Etti
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Diyarbakır'daki Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, çevre bilinci oluşturmak amacıyla, okulda biriktirdikleri test kağıtlarını geri dönüşüme kazandırmak üzere etkinlik düzenledi ve kağıtları teslim etti.

Diyarbakır'da Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, lise eğitimleri boyunca biriktirdikleri test kağıtlarını geri dönüşüme kazandırmak amacıyla okul yönetimine teslim etti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, çevre bilincini artırmak için yıllarca kullandıkları test kağıtlarını geri dönüşüme kazandırmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, test kağıtlarını okula getiren öğrenciler, hep birlikte kağıtları okul koridorlarından aşağı attı.

Daha sonra öğrenciler tarafından öğretmenler gözetiminde toplanan kağıtlar, geri dönüşüme gönderilmek üzere okul yönetimine teslim edildi.

Öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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