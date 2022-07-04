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Diyarbakır'da öğrenciler Dicle Teknokent'i gezdi

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da öğrenciler Dicle Teknokent'i gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrencilere Dicle Teknokent Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Üretim Merkezi'ni gezdirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrencilere Dicle Teknokent Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Üretim Merkezi'ni gezdirdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki bilgievlerinde eğitim gören çocuklar için hazırladığı "Gez -Gör" programı kapsamında birbirinden farklı gezi ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Etkinliklere katılan çocuklar, Diyarbakır'daki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları da ziyaret ederek, merek ettikleri soruları sorma fırsatı buluyor.

Hazırlanan etkinlikler kapsamında Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievi'nde eğitim gören öğrenciler, Dicle Teknokent Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Üretim Merkezi'ni gezdi.

Dicle Teknokent'te bulunan laboratuvarları gezen çocuklar, ilaçların üretim aşamaları ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdüğü Dicle Teknokent'te LED ışık üretimi yapan firmada incelemelerde bulunan çocuklar LED ışık üretiminin aşamalarını takip etti.

Daha sonra medikal cihazlar tasarlayan ve yerli yazılımlar geliştiren firmaları da ziyaret eden çocuklar, görevlilere merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, merkez ve kırsal ilçelerdeki çocuklara yönelik etkinlikleri sürdürecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Aziz Sancar Diyarbakır Dicle Güncel Haberler

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