Diyarbakır'da Öğrenci ve Hastalardan Oluşan Koro Sağlık Çalışanlarına Konser Verdi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen konserde, öğrenci ve hastalardan oluşan koro, sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına müzik ziyafeti sundu. Koro, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya gelerek, sergiledikleri eserlerini sergiledi.

Diyarbakır'da öğrenci ve hastalardan oluşan koro sağlık çalışanlarıyla hasta yakınlarına konser verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastaneye bağlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören hastalar, tedavi süreçlerinin bir parçası olarak, resim, el sanatları ve müzikle ilgili eğitimler aldı.

Dünya Engelliler Haftası vesilesiyle bu eğitimlerden çıkan eserlerini bir sergiye dönüştüren hastalar, ayrıca Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki öğrencilerle de bir koro oluşturdu.

Koro, sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının katılımıyla Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konser verdi.