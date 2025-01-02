Diyarbakır'da öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan bir minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve 8 öğrenci hafif yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel