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Diyarbakır'da öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Diyarbakır'da öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan bir minibüs yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve 8 öğrenci hafif yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ'nin kullandığı 38 ZT 745 plakalı minibüs, Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile minibüste bulunan 8 öğrenci hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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