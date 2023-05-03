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Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü

Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü

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Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Yenişehir İlçesi Fabrika Mahallesi açık oto pazarı karşısında A.A'ın kullandığı 21 S 0468 plakalı öğrenci servisi, evinin önünde oynayan 6 yaşındaki M.B.Ş'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.B.Ş, yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.B.Ş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğrenci servisi sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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