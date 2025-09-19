Diyarbakır'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Haberler

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır merkez Sur ilçesi Büyükkadı kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Taşlıtepe idaresindeki 21 SC 165 plakalı öğrenci servisi ile karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada öğrenci servisi sürücüsü ve 8 öğrenci yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bir öğrencinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
