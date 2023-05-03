Üye Girişi
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da öğrenci servisi çocuğa çarptı: 1 ölü

Diyarbakır'da öğrenci servisi çocuğa çarptı: 1 ölü

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da, evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 21 S 0468 plakalı öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan'a çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi'ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title