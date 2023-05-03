Diyarbakır'da öğrenci servisi çocuğa çarptı: 1 ölü

DİYARBAKIR'da, evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 21 S 0468 plakalı öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan'a çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi'ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.