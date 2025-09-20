Haberler

Diyarbakır'da Öğrenci Minibüsü Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti

Diyarbakır-Hani kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 16 yaşındaki öğrenci İlaynur Atlı, hastanede tedavi edilirken yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğrenci tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsünün Diyarbakır- Hani kara yolu kırsal Karaçalı Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı (16), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Atlı'nın cenazesi, Sur ilçesinin Büyükkadı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Diyarbakır'da dün Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Hani kara yolu Karaçalı Mahallesi'nde otomobille çarpışmış, kazada sürücü ile minibüsteki 8 öğrenci yaralanmıştı.

