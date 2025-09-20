Diyarbakır'da Öğrenci Minibüsü Kazası: Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsünün Diyarbakır- Hani kara yolu kırsal Karaçalı Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan öğrencilerden İlaynur Atlı (16), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Atlı'nın cenazesi, Sur ilçesinin Büyükkadı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Diyarbakır'da dün Ramazan T. yönetimindeki 21 SC 165 plakalı servis minibüsü, Diyarbakır-Hani kara yolu Karaçalı Mahallesi'nde otomobille çarpışmış, kazada sürücü ile minibüsteki 8 öğrenci yaralanmıştı.