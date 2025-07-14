Diyarbakır'da Odunlukta Çıkan Yangın Park Halindeki Araca Sıçradı

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Diyarbakır'da bir odunlukta çıkan yangın, yakındaki park halindeki araca sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, 2 itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

DİYARBAKIR'da odunlukta çıkan yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2'si itfaiye eri ve 1 hamile kadın dumandan etkilendi.

Yangın, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134'üncü sokakta bir eve ait odunlukta çıktı. Büyüyen alevler, odunluğun yanında park halindeki plakası öğrenilmeyen otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si itfaiye personeli 1'i gebe kadın 3 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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