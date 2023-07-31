Diyarbakır'da odunlukta çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 3 kişi dumandan etkilendi.

DİYARBAKIR'da odunlukta çıkan yangında, çevredeki evlerde yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi TOKİ 1'inci Sokak'ta çıktı. Tek katlı bir evin yanındaki odunlukta belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından çıkan dumanların çevredeki evlere girmesiyle 3 kişi dumandan etkilendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kişilere ambulanslarda müdahale edilirken, 8 ton odunun küle döndüğü belirtildi. (DHA)