Diyarbakır'da normale dönüşle 2 ayda 30 açık kalp ameliyatı yapıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 'pandemi hastanesi' olarak ilan edilen Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin normal işleyişine dönmesinin ardından sekteye uğrayan operasyonlar hız kazandı; son 2 ayda 30 açık kalp ameliyatı yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi ile birlikte birçok şehirde olduğu gibi Diyarbakır'da da bazı hastaneler, 'pandemi hastanesi' ilan edildi. Pandemi hastanelerinden biri de Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi oldu. Burada yapılması planlanan kalp ameliyatları ise bir süre sekteye uğradı. Vaka sayılarının azalması ile 'pandemi hastanesi' olarak ilan edilen bazı hastaneler de normal işleyişine döndü. Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde kalp ameliyatları yeniden yapılmaya başlandı.

Öte yandan Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin normal işleyişine dönmesinin ardından kentte sadece Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 1 polikliniğin Covid-19 hastalarına hizmet verdiği belirtildi.