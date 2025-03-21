Diyarbakır'da Nevruz Kutlamasında Öcalan'ın Mesajı Okunamadı

(DİYARBAKIR) - Dem Parti'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz programında okunması beklenen terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının " İmralı Heyeti'nin Öcalan ile görüşmesine izin verilmemesi" gerekçesiyle okunamadığı bildirildi.

Dem Parti öncülüğünde düzenlenen programla Diyarbakır'da nevruz kutlaması sürüyor. Nevruz kutlamaları hazırlık çalışmalarında DEM Parti yetkilileri, bu yılki nevruzda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının okunacağını duyurmuştu.

Bugün düzenlenen nevruz programı akışında Öcalan'ın mesajının avukatı Özgür Faik Erol tarafından okunması bekleniyordu. Ancak DEM Parti tarafından yapılan duyuruda, "Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Abdullah Öcalan'ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Öcalan'ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı" ifadeleri kullanıldı.