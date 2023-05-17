Diyarbakır'da nesli tehlikedeki dağ keçisi sürüsü, bir ayda ikinci kez görüntülendi

DİYARBAKIR'da hafta sonu doğa yürüyüşü için, Çermik ve Çüngüş ilçeleri arasındaki dağlık alana giden ve burada sürü halinde dağ keçisi ile karşılaşan bir grup öğretmen, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gönderdi. Videoyu inceleyen Prof. Dr. Satar, "Bu ay içerisinde ikinci kez bize yaban dağ keçileri ile alakalı görüntüler atıldı. Daha önce vardı ama azdı. Sayılarında artış olduğu görülüyor. Kalabalık sürüler halinde görüntülenmesi sevindirici" dedi.

Diyarbakır'da bir grup öğretmen hafta sonu doğa yürüyüşü yapmak üzere Çermik ile Çüngüş ilçeleri arasındaki kırsal alana gitti. Burada sürü halinde dağ keçisi ile karşılaşan öğretmenler, cep telefonlarıyla görüntü alıp, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gönderdi. Videoyu inceleyen Prof. Dr. Satar, bunların dağ keçisi olduğunu tespit etti. Daha önce Diyarbakır sınırları içerisinde yok denecek kadar az olan ve nesli tükenme tehlikesi yaşayan dağ keçilerinin son zamanlarda kalabalık sürüler halinde görüntülenmesi sevindirici bir olduğunu belirten Prof. Dr. Satar, "Bu ay içerisinde ikinci kez bize yaban dağ keçileri ile alakalı görüntüler atıldı. Sayılarında artış olduğu görülüyor. Daha önce vardı ama azdı. Yerlerini biliyorduk ama böyle çok fazla sayıda oldukları söylenmemişti. Bir lise müdürü hocamız bize görüntüleri attı. Bununla alakalı görüntüler de çok sayıda yaban dağ keçisi görülmektedir. Orada yaşayan insanlar bunları korumaya çalışıyorlar. En ufak bir faaliyette hemen güvenlik güçlerine bildiriyorlar. Dolayısıyla bunları korumuş oluyorlar. Yani halkta bir bilincin oluştuğunu gösteriyor bize. İnsanlarımız onlara sahip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.