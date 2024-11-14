Diyarbakır'da 'Neno' Lakaplı Saliha Gündüz Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da yaşayan "Neno" lakaplı Saliha Gündüz (81) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merkez Sur ilçesinde İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gündüz, dün rahatsızlandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gündüz, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Cenazesi merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Cami'sine getiren Gündüz için öğle namazını takiben cenaze namazı kılındı.

Gündüz'ün cenazesi daha sonra Mardin Kapı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, Saliha Gündüz'ü dün akşam kaybettiklerini belirterek, "Nene bizim için sevginin, sadakatin timsaliydi. Her zaman bize güç veriyordu. Cumhurbaşkanı'mıza olan sevgisi ve sadakati apayrıydı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Her zaman dualarımızda ve örnek aldığımız bir insan olacak." dedi.

Gündüz'ün yeğeni Abdurrahman Beybur da halasında KOAH hastalığına bağlı kalp yetmezliği geliştiğini ifade ederek, "Kalp krizi nedeniyle vefat etti. Cumhurbaşkanı'nı kente geldiğinde muhakkak karşılardı. Evinin her odası Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları, Cumhurbaşkanı ile birlikte çektirdikleri fotoğraflar ve Türk bayrağı ile doluydu." diye konuştu.

Cenaze törenine, Saliha Gündüz'ün yakınlarının yanı sıra AK Parti Sur İlçe Başkanı Davut Yıldız ve bazı partililer de katıldı.