Diyarbakır'da Nehirde Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Diyarbakır'da nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
DİYARBAKIR'da, nehir kıyısında piknik yapan ve baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kalan 9 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan 9 kişilik aile, açılan baraj kapakları dolayısıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot yardımıyla aileyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.