Diyarbakır'da nehir kıyısında mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Diyarbakır'da nehir kıyısında mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında olan 5'i çocuk 16 kişilik 2 aile, bölgedeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
İki aile, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel