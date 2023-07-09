Diyarbakır'da nehir kıyısında mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Dicle Nehri kıyısında yer alan Tılham köyünde mahsur kalan 5'i çocuk 16 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri kıyısında olan 5'i çocuk 16 kişilik 2 aile, bölgedeki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

İki aile, ekiplerin bot yardımıyla kurtarıldı.