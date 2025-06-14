Diyarbakır'da Narkotik Operasyonu: 12 Milyon Kök Kenevir ve 127 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve 127 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 22 şüpheli tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildiğini, yakalanan 22 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen narkotik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 143 operasyonel tim ve 1780 personelin katıldığı operasyonda, 1 S-70 genel maksat helikopteri, 1 ATAK taarruz helikopteri, 2 Jandarma İHA ve uzaktan algılama sistemleri kullanıldı. Arazide yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 100 tondan fazla toz esrar elde edilebilecek 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ile 127 kilogram esrar ele geçirildi. 22 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. DHA)

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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