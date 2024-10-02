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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü

Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda Çatışma: 1 Ölü
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerle jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Olayda 1 şüpheli öldü, diğer şüpheli kaçtı. Olay yerinde 120 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko- Terör operasyonunda, 'dur' ihtarına uymayıp, uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 şüpheliden 1'i öldü, diğeri kaçtı. Şüphelinin yanında 120 kilo uyuşturucu bulundu.

Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen Narko- Terör operasyonunda, saat 03.50 sıralarında arazide 2 şüpheli tespit edildi. Jandarma ekipleri ile 'dur' ihtarına uymayıp, uzun namlulu silahla karşılık veren şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışmada H.D. hayatını kaybederken, 1 şüpheli ise kaçtı. Üzerinde uzun namlulu silah bulunan şüphelinin, arazi kamuflaj kıyafeti giydiği belirlendi. Şüphelinin yakınında da 4 çuval içerisinde toplamda 120 kilo esrar ele geçirildi. H.D.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde Lice ilçesi Güldiken Mahallesinde Narko Terör operasyonu gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında gece 03.50 sularında arazide 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş, güvenlik güçlerinin dur ihtarına şahıslar ateş ederek karşılık vermişlerdir. Kısa süreli bir çatışma yaşanmıştır. Yapılan incelemede üzerinde arazi kamuflaj kıyafeti olan ve Ak-47 Kalaşnikof silahına sahip bir şahsın öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca şahsın yakınında 4 çuval içerisinde 120 kilo kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde bulunmuştur. Kaçan diğer şahısla ilgili arama faaliyetleri devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat süreci başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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