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Diyarbakır'da büyük narko-terör operasyonu: 2 milyon 269 bin kök kenevir ve 68 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda 2 milyon 269 bin kök kenevir ve 68 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bini kök skunk bitkisi olmak üzere 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ile 68 kilogram esrarın ele geçirildiği bildirildi. Operasyonların devam edeceği vurgulandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 2 milyon 269 bin kök kenevir ve 68 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri yakalamak amacıyla Lice ilçesine bağlı kırsal Bağlan Mahallesi'nde düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal narko-terör operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 milyon 200 kök kenevir bitkisi, 269 bini kök skunk bitkisi olmak üzere 2 milyon 269 bin 200 kök kenevir ile 68 kilogram esrarın ele geçirildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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