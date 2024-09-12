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Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda 15 Milyon Kök Kenevir ve 2,5 Ton Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen Narko-Terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi. 36 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Ağustos 2024-11 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinde Narko- Terör operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 15 milyon 882 bin kök kenevir ile 2,5 ton esrar ele geçirildi, 36 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera Seyfettin EKEN DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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