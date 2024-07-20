Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda 1 Milyon 781 Bin 200 Kök Kenevir ve 511 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da güvenlik güçlerince Lice ilçesinde düzenlenen narka-terör operasyonunda 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ile 511 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesine bağlı kırsal Çavundur mahallesinde narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin valilikten yapılan açıklamada, bölgede 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve 511 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 19 Temmuz 2024 günü bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice İlçesi Çavundur mahallesinde icrasına başlanılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal narko-terör operasyonu' başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon kapsamında 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir, 511 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."