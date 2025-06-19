Diyarbakır'da 'Narko Hançer' Uygulamasıyla Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Hançer' uygulamasında 300 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 473 araç kontrol edilirken, 1762 kişinin sorgulandığı uygulamada uyuşturucu maddeler ve tabancalar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 300 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine, sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik Silvan ilçesinde "Narko Hançer" uygulaması düzenlendi.

Geçimini uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerle sağlayan gruplar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla ilçe merkezindeki mahallelerde, cadde ve ara sokaklarda umuma açık iş yerleri, metruk binalar, parklar ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada, 300 polisten oluşan ekip ve dedektör köpekler yer aldı.

Uygulamada, 473 araç kontrol edildi, 1762 kişi sorgulandı, 12 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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