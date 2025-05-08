Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 300 Polisle Uyuşturucuya Geçit Yok

Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirlerine, sokaklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Geçimini uyuşturucu satışı gibi yasa dışı faaliyetlerle sağlayan gruplar ile çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde başta metruk yapılar olmak üzere binaların çatı katları, evler ve ara sokaklarda yaklaşık 300 polisten oluşan ekiplerle "Narko Hançer" adlı uygulama yapıldı.

Uygulamada, 2 cadde ve 16 sokakta durdurulan araçlar arandı.

Aramalarda çok sayıda silah, münferit türde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 6, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan da 3 şüpheli yakalandı.