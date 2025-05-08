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Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 300 Polisle Operasyon!

Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 300 Polisle Operasyon!
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Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Narko Hançer' uygulamasında 300 polis görev aldı. Uygulama kapsamında çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, 300 polisin katıldığı 'Narko Hançer' uygulamasında çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 6'sı çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün gece saatlerinde Bağlar İlçesi Muradiye Mahallesi'nde 'Narko Hançer' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, mahallede bulunan 2 cadde ve 16 sokak, 20.00-23.30 saatleri arasında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik olarak 300 polisle hem sabit hem de seyyar şekilde gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli tür ve miktarda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, 3 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapma şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK / DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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