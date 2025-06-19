Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gerçekleştirilen büyük narkotik operasyonunda 300 polis görev aldı, 3 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 2 aranan şüpheli yakalanırken, 12 kişi hakkında işlem başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 300 polisin katılımıyla düzenlenen 'Narko Hançer' uygulamasında 3 tabanca ele geçirildi, 2 aranan şüpheli yakalandı. 12 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün akşam saatlerinde Silvan İlçesi Selahattin, Mescit ve Tekel Mahallelerinde 'Narko Hançer' uygulaması gerçekleştirildi. Sokaklar, 18.00-22.30 saatleri arasında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik 300 polisle hem sabit hem de seyyar şekilde uygulamalar gerçekleştirildi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada 3 tabanca ve çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamada 473 araç kontrol edildi, bin 762 kişi sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken, 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-İhsan YILMAZ /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü

Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.