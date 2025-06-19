Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 3 Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 300 polisin katılımıyla düzenlenen 'Narko Hançer' uygulamasında 3 tabanca ele geçirildi, 2 aranan şüpheli yakalandı. 12 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün akşam saatlerinde Silvan İlçesi Selahattin, Mescit ve Tekel Mahallelerinde 'Narko Hançer' uygulaması gerçekleştirildi. Sokaklar, 18.00-22.30 saatleri arasında giriş ve çıkışlara kapatıldı. Sokak satıcılarına, metruk binalara, umuma açık yerlere ve bildirilen ihbarlara yönelik 300 polisle hem sabit hem de seyyar şekilde uygulamalar gerçekleştirildi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada 3 tabanca ve çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Uygulamada 473 araç kontrol edildi, bin 762 kişi sorgulandı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken, 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-İhsan YILMAZ /DİYARBAKIR