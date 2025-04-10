Diyarbakır'da 'Narko-Hançer' Operasyonu: Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, uyuşturucu satıcılarına ve çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlılarına yönelik Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesişiminde bulunan başta metruk binalar olmak üzere, kullanımda olan binaların çatı katları ile bağlı ara sokaklarda yaklaşık 300 polisin katılımıyla "narko-hançer" operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki narkotik polis ekipleri, uyuşturucu tacirleri ve sokaklarda torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ile çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlılarına yönelik operasyon düzenledi.

Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesişiminde bulunan başta metruk binalar olmak üzere, kullanımda olan binaların çatı katları ile bağlı ara sokaklarda yaklaşık 300 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

"Narko-hancer" adı veriler operasyona ilişkin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucudan medet uman ve geçimini uyuşturucu satışı gibi illegal faaliyetler ile sağlayan grupların, özellikle bölgenin fiziki şartlarının; polisin hareket kabiliyetini sınırlayan ve zorlayan bir yapıda olmasından ötürü bu durumu lehlerine çevirerek ilgili yeri kendilerine mesken edinmeleri tespiti ve yine çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmamak için adı geçen yer ve civarında olabilecekleri istihbaratı üzerine Feritköşk Mahallesi seyyar haldeki yaklaşık 25 ekip ile sabit kurulan 8 uygulama noktası ile abluka altına alınmış ve bölgeye giriş-çıkışlar kapatılmış olup durdurulan araçlar dedektör köpekler ve alanında uzman personel ile aranarak denetime tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmada 3 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, 175 Kök Hint Keneviri ele geçirilmiş olup 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır."