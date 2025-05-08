Diyarbakır'da Narko-Hançer Operasyonu: 9 Gözaltı

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla düzenlenen "Narko-Hançer" operasyonunda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 2 cadde ve 16 sokak dün 20.00-23.30 saatleri arasında polis tarafından giriş-çıkışlara kapatıldı.

Sokak satıcılarına, metruk binalara ve açık yerlere yönelik 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve av tüfeği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 6'sı hakkında arama kararı olan 9 kişi, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.