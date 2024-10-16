Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı

Diyarbakır'da Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından okulda yaptırılan ve Narin Güran isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana Ortaokulu'nda kütüphane yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, Narin Güran adına yapılan kütüphanenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Derneğe teşekkür eden Subaşı, "Öğrencilerimiz için güzel bir kütüphanenin açılmasına mutlu olduk. Öğrencilerimiz hemen bu kütüphanemizden faydalanmaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Sinan Özbilgi de önceliklerinin yetim ve öksüz çocuklar olduğunu belirterek, öğrencilere talepler üzerine kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere giyim yardımında bulunduklarını söyledi.

Mevlana Ortaokulu'na da kütüphane kazandırdıklarını ifade eden Özbilgi, şöyle konuştu:

"Narin Güran anısına bir kütüphane yaptık. 4 bin 500 kitaplık bir kütüphane. Bunu tüm üyelerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle yaptık. Okulda kütüphane yoktu. Çocuklar boş zamanda kitap okuyacak, ders çalışacak ve araştırma yapacak. Kütüphanesiz okul kalmasın diye bir yola çıktık. Bundan sonra da kütüphane yapmaya devam edeceğiz."

Okulda 7. sınıf öğrencisi Esfa Tayfur ise kütüphaneden faydalanacağını dile getirerek, kütüphane için emeği geçenlere teşekkür etti.