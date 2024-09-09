Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada inceleme yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolan ve Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, olay yerinde inceleme yapıldı. Ayrıca, Narin'in okul arkadaşlarına psikososyal destek sağlandı ve mezarı ziyaret edildi.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, küçük kızın çuvalda cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde inceleme yapıldı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, savcılar ve İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerince Narin Güran'ın ölü bulunduğu Eğertutmaz Deresi ile Tavşantepe Mahallesi'nde de inceleme yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.B'nin de getirildiği bölgede yer gösterme yapıldı.

Narin'in okul arkadaşlarına psikososyal destek

Öte yandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Altuncu Varol ve saha koordinatörlerinin Tavşantepe İlkokulu'nda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi, psikososyal destek çalışmalarına katıldı.

Narin Güran'ın mezarına ziyaretler

Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Narin Güran'ın Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua ediyor.

Bazı ziyaretçilerin mezara çelenk ve gelinlik bıraktığı, gözyaşı döktüğü görüldü.

AK Parti Diyarbakır milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da Narin'in ziyaret ettikleri mezarına beyaz ve kırmızı güller bıraktı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Ali İhsan Merdanoğlu da Narin'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Soruşturma Jandarma İnceleme Politika 3-sayfa Güncel

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "kılıçlı yemin" çıkışı

 Narin Güran cinayetinde yayın yasağı kaldırıldı

Narin Güran cinayetinde yayın yasağı ile ilgili yeni karar

 Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
Gizli tanığın her söylediği kan donduran cinsten! Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış

Muhtar amca, jandarmayı günlerce bakın nasıl aldatmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fransa Belçika maçı hangi kanalda? Fransa Belçika maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sergio Ramos Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Sergio Ramos'u alacak mı? Güney Kıbrıs Kosova maçı CANLI izle! (FULL HD) Güney Kıbrıs Kosova maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Kosova maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs Kosova maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çağlar Söyüncü neden yok, sakatlandı mı? Çağlar Söyüncü kaç maç yok, ne zaman dönecek? Türkiye İzlanda hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Türkiye İzlanda maçı nerede, hangi statta, hangi şehirde oynanacak? İzlanda nerede, Avrupa'da mı? İzlanda'nın haritada konumu nedir? Türkiye İzlanda maçı hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? CANLI maç izle! (TÜRKİYE İZLANDA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! İzlanda Türkiye maçı nereden izlenir? 9-10 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title