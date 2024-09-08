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Diyarbakır'da Narin Güran için protesto yürüyüşü düzenlendi

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi üzerine DEM Parti ve DBP üyeleri ve yurttaşlar protesto yürüyüşü düzenledi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran için DEM Parti ve DBP protesto yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce yurttaş Narin'in katillerinin hesap vermesi için sloganlar attı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi üyeleri ve yurttaşlar Diyarbakır'da düzenlediği yürüyüşle cinayete tepki gösterdi.

Bağlar ilçesinde başlayan yürüyüşte toplanan yurttaşlar ellerinde Narin'in fotoğraflarını taşıyarak sık sık katillerin hesap vermesi için sloganlar attı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Diyarbakır DEM Parti Politika Güncel Bağlar

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