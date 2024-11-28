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Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Yeni Gelişmeler

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında yapılan inceleme görüntüleri dava dosyasına eklendi. Narin Güran'ın ailesi ve komşuları da 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay yeri inceleme ekiplerince aranmasıyla ilgili görüntüler dava dosyasında yer alıyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.

Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kullandığı araçta da inceleme yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar dava dosyasında yer alıyor.

Ayrıca dosyada Narin Güran'ın ailesinin evinde olay yeri inceleme ekiplerince halı, kilim ve bazı eşyalarda delil aranmasına ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

Öte yandan, Salim Güran'ın telefonla bazı görüşmelerine ilişkin 70 Kürtçe ve Türkçe ses kaydının dosyada bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Yeni Gelişmeler
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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